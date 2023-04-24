Глава МИД Италии призвал ЕС оказать финансовую помощь Тунису

Приблизительно две недели назад Национальная гвардия Туниса сообщила о том, что за первые три месяца текущего года она успешно спасла или задержала более 14 тысяч человек, включая 13 138 иммигрантов из южных стран Африки и оставшихся граждан Туниса. Это число превосходит в пять раз аналогичное значение за сопоставимый период 2022 года.