Глава МИД Италии призвал ЕС оказать финансовую помощь Тунису

Люксембург, 24 апреля. Министерство иностранных дел Европейского союза обсудило оказание срочной финансовой помощи Тунису, пишут арабские СМИ.
В Люксембурге состоялось заседание МИД ЕС, которое возглавили представители Италии и Франции. В ходе встречи стороны рассмотрели возможность предотвращения экономического коллапса в арабском государстве и оказание помощи в связи с рекордным наплывом нелегальных мигрантов.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни настоял на быстрых финансовых мерах Европейского союза в отношении Туниса.
«До настоящего времени ЕС не демонстрировал достаточного уровня солидарности с нами. Однако он начинает понимать важность проявления сплоченности, поскольку мигранты продолжают искать убежище не только на острове Лампедуза», — подчеркнул он.
Приблизительно две недели назад Национальная гвардия Туниса сообщила о том, что за первые три месяца текущего года она успешно спасла или задержала более 14 тысяч человек, включая 13 138 иммигрантов из южных стран Африки и оставшихся граждан Туниса. Это число превосходит в пять раз аналогичное значение за сопоставимый период 2022 года.
Ранее президент Туниса Каис Саид недвусмысленно заявил об отказе заключать соглашение о выделении кредита с Международным валютным фондом (МВФ). Данное решение он объяснил тем, что отвергает навязанные извне диктаты и не станет рисковать спокойствием своего народа.