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Глава МИД Италии призвал ЕС оказать финансовую помощь Тунису

Весь мир
Глава МИД Италии призвал ЕС оказать финансовую помощь Тунису

Люксембург, 24 апреля. Министерство иностранных дел Европейского союза обсудило оказание срочной финансовой помощи Тунису, пишут арабские СМИ.

В Люксембурге состоялось заседание МИД ЕС, которое возглавили представители Италии и Франции. В ходе встречи стороны рассмотрели возможность предотвращения экономического коллапса в арабском государстве и оказание помощи в связи с рекордным наплывом нелегальных мигрантов.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни настоял на быстрых финансовых мерах Европейского союза в отношении Туниса.

«До настоящего времени ЕС не демонстрировал достаточного уровня солидарности с нами. Однако он начинает понимать важность проявления сплоченности, поскольку мигранты продолжают искать убежище не только на острове Лампедуза», — подчеркнул он.

Приблизительно две недели назад Национальная гвардия Туниса сообщила о том, что за первые три месяца текущего года она успешно спасла или задержала более 14 тысяч человек, включая 13 138 иммигрантов из южных стран Африки и оставшихся граждан Туниса. Это число превосходит в пять раз аналогичное значение за сопоставимый период 2022 года.

Ранее президент Туниса Каис Саид недвусмысленно заявил об отказе заключать соглашение о выделении кредита с Международным валютным фондом (МВФ). Данное решение он объяснил тем, что отвергает навязанные извне диктаты и не станет рисковать спокойствием своего народа.
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