Политолог Алексей Кочетков: на Кипре хотят видеть русских туристов, а не украинских беженцев

По информации местных властей, те украинские беженцы, которые проживают на Кипре с 1 марта 2023-го, могут остаться в своих гостиницах еще на полгода. Что касается отелей, которые продолжат принимать беженцев после 1 июня, то они будут выбраны на основе тендера, объявленного Минтуризма Кипра. После того, как беженцы покинут местные отели, в которых остановились, они смогут подать заявление на субсидию для аренды жилья, а также обратиться в службу занятости для трудоустройства.