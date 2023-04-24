Политолог Алексей Кочетков: на Кипре хотят видеть русских туристов, а не украинских беженцев

По данным европейских СМИ, власти Кипра попросили три тысячи беженцев с Украины, которые живут в 21-м отеле по всей стране, найти себе новое жилье до 31 мая. Как считает политолог Алексей Кочетков, киприоты предпочитают видеть у себя на курортах российских туристов, а не украинских «бешенцев».
По информации местных властей, те украинские беженцы, которые проживают на Кипре с 1 марта 2023-го, могут остаться в своих гостиницах еще на полгода. Что касается отелей, которые продолжат принимать беженцев после 1 июня, то они будут выбраны на основе тендера, объявленного Минтуризма Кипра. После того, как беженцы покинут местные отели, в которых остановились, они смогут подать заявление на субсидию для аренды жилья, а также обратиться в службу занятости для трудоустройства.
Тем временем, по данным СМИ, на Кипре предложили восстановить авиасообщение с Россией. Такую петицию подготовил и опубликовал Координационный совет российских соотечественников. Авторы инициативы отметили — в качестве «меры давления» на Москву этот запрет не показал эффективности.
«Выполнение прямых рейсов между Россией и Кипром прекращено больше года назад. Это ограничение никак не повлияло на экономику и политическую ситуацию внутри России. Зато отсутствие прямых авиарейсов крайне негативно сказалось на экономике Кипра», — сказано в петиции.
Российский политолог, координатор движения «Русский союз» Алексей Кочетков в беседе с корреспондентом ФАН объяснил, что означают последние политические шаги киприотов.
«Я думаю, что главным образом активность киприотов по выселению беженцев связана с тем, что они готовятся к новому туристическому сезону. Но есть и дополнительные нюансы. У России с Кипром получилось так, что с 1991-го у двух стран сложились тесные экономические отношения, на этот остров уехало большое количество людей из РФ. Как следствие, там сложилась если не диаспора, то некое большое сообщество русских. Важно то, что туда уехали, как правило, люди состоятельные, а также «средний класс». То есть, в какой-то момент Кипр стал доступен среднему обывателю из РФ», — отметил он.
На Кипре давно сложилась определенная инфраструктура обслуживания «русских с деньгами», которые приехали и купили там дома и обзавелись связями, продолжил он.
«Сейчас туда приехала с Украины полудикая орда, которая постоянно провоцирует вокруг себя какие-то конфликты и скандалы. Понятно, что многим россиянам там стало некомфортно, они заговорили о том, что хотят перебраться в другое место. Соответственно, это сильно бьет киприотов по карману. Местным властям «дикая орда» с Украины совершенно не нужна, потому что она им ничего не приносит, кроме проблем. Также киприоты не хотят терять поток туристов из России, которые приезжают и оставляют на острове большие деньги, а также российские инвестиции и т. д. Поэтому нынешняя активность властей Кипра объясняется просто — гораздо лучше иметь в качестве гостей обеспеченных, адекватных и воспитанных русских, чем полудиких «жовто-блакитных» идиотов, от которых не знаешь, чего ожидать», — заключил Алексей Кочетков.
Напомним, по данным ООН на 18 апреля 2023-го, сейчас в Европе живут уже более 8,1 миллиона беженцев с Украины, из них около 5 миллионов запросили соответствующий статус или другую защиту в рамках госпрограмм. Наибольшее число украинских беженцев находятся в России — более 2,8 миллиона человек, а из стран Евросоюза — в Польше, около 1,5 миллиона человек. На Кипре, по данным ООН, живут около 16 тысяч беженцев с Украины.