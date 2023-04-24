Бойцы вооруженных сил Украины выпустили 20 снарядов из РСЗО по Донецку

Вооруженные силы Украины выпустили более десятка ракет по направлению населенного пункта Красногоровка. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации.
Авторы публикации подчеркивают, что украинские военные произвели обстрел по Петровскому району города. По состоянию на 15:15 по населенному пункту выпущено двадцать ракет из РСЗО.
Ранее уже сообщалось о том, что ВСУ выпускают боеприпасы калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам. Такое вооружение характерно для техники из поставок НАТО. На данный момент о пострадавших и нанесенном ущербе ничего неизвестно.