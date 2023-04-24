Бойцы вооруженных сил Украины выпустили 20 снарядов из РСЗО по Донецку

Ранее уже сообщалось о том, что ВСУ выпускают боеприпасы калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам. Такое вооружение характерно для техники из поставок НАТО. На данный момент о пострадавших и нанесенном ущербе ничего неизвестно.