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Бойцы вооруженных сил Украины выпустили 20 снарядов из РСЗО по Донецку

Происшествия
Бойцы вооруженных сил Украины выпустили 20 снарядов из РСЗО по Донецку

Вооруженные силы Украины выпустили более десятка ракет по направлению населенного пункта Красногоровка. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации.

Авторы публикации подчеркивают, что украинские военные произвели обстрел по Петровскому району города. По состоянию на 15:15 по населенному пункту выпущено двадцать ракет из РСЗО.

Ранее уже сообщалось о том, что ВСУ выпускают боеприпасы калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам. Такое вооружение характерно для техники из поставок НАТО. На данный момент о пострадавших и нанесенном ущербе ничего неизвестно.
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