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Роскосмос заявил о переносе выхода Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос на май

Общество
Роскосмос заявил о переносе выхода Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос на май

Выход россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос перенесли на начало мая. О причинах соответствующего решения сообщила пресс-служба государственной корпорации Роскосмос.

Изначально специалисты должны были временно покинут борт МКС в среду, 26 апреля. Однако у участников операции возникла необходимость более тщательно проработать задачи предстоящей работы.

При этом в Роскосмосе отметили, что изменение сроков не повлияло на штатную подготовку к выходу в открытый космос. В настоящее время процесс продолжается в соответствии с планом.

На прошлой неделе американская компания SpaceX предприняла неудачную попытку отправить на орбиту корабль Starship. Тяжелая ракета-носитель, которая должна была выполнить задачу, взорвалась через несколько минут после старта.
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