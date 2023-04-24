Роскосмос заявил о переносе выхода Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос на май

Выход россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос перенесли на начало мая. О причинах соответствующего решения сообщила пресс-служба государственной корпорации Роскосмос.
Изначально специалисты должны были временно покинут борт МКС в среду, 26 апреля. Однако у участников операции возникла необходимость более тщательно проработать задачи предстоящей работы.
При этом в Роскосмосе отметили, что изменение сроков не повлияло на штатную подготовку к выходу в открытый космос. В настоящее время процесс продолжается в соответствии с планом.
На прошлой неделе американская компания SpaceX предприняла неудачную попытку отправить на орбиту корабль Starship. Тяжелая ракета-носитель, которая должна была выполнить задачу, взорвалась через несколько минут после старта.