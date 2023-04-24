Поляки задумались о том, как исключить россиян из Олимпийских игр

Председатель Польского олимпийского комитета Радослав Песевич в эфире радиостанции RMF FM заявил, что нужно подумать, как исключить спортсменов РФ и Белоруссии из Олимпийских игр.
Во время беседы с журналистами возник вопрос о возможном бойкоте польскими спортсменами соревнований, в которых принимают участие россияне и белорусы. В ответ на это Песевич заявил, что не представляет себе, что спортсмены его родной страны не поедут на Олимпиаду.
«Я бы не делал таких далеко идущих утверждений. Надо подумать, как исключить россиян и белорусов из Олимпийских игр, а позже принимать решения вместе со всем спортивным сообществом», — сказал глава Польского олимпийского комитета.
Ранее стало известно о том, что исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) решил не допустить национальную команду России до предквалификации к Олимпиаде, которая пройдет в Париже летом 2024 года.