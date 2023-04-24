Поляки задумались о том, как исключить россиян из Олимпийских игр

Во время беседы с журналистами возник вопрос о возможном бойкоте польскими спортсменами соревнований, в которых принимают участие россияне и белорусы. В ответ на это Песевич заявил, что не представляет себе, что спортсмены его родной страны не поедут на Олимпиаду.