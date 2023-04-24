Украинские СМИ: Президент Владимир Зеленский выбрал десять кураторов штурмовых бригад для контрнаступления ВСУ

Сообщается, что среди приглашенных на данную роль были приглашены несколько заместителей главы офиса президента, руководители силовых ведомств, топ-менеджеры из государственной банковской и энергетической сфер, а также министры и депутаты. Отмечается, что Зеленский поставил для каждого из них большую задачу.