Украинские СМИ: Президент Владимир Зеленский выбрал десять кураторов штурмовых бригад для контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал десять человек, которые станут «кураторами контрнаступления», отвечающими за оснащение штурмовых бригад ВСУ. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что среди приглашенных на данную роль были приглашены несколько заместителей главы офиса президента, руководители силовых ведомств, топ-менеджеры из государственной банковской и энергетической сфер, а также министры и депутаты. Отмечается, что Зеленский поставил для каждого из них большую задачу.
«Зеленский решил, что именно эти проверенные люди должны заняться вопросом комплектации новых бригад для контрнаступления», — сообщило издание.
Все кураторы получили списки, в которых перечислены нужды подконтрольных им подразделений. В их задачи входит быстрое комплектование бригад и создание параллельного канала связи со стороны рядовых бойцов ВСУ.
Ранее Зеленский провел переговоры со спикером палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти. В диалоге с ним он поделился ситуацией на линии фронта и призвал усилить санкционное давление в отношении России.