Аферист обманул пенсионерку в Самарской области на 140 тысяч рублей

По версии следствия, злоумышленник проник в квартиру 86-летней жительницы Самарской области, представившись работником сферы ЖКХ под предлогом необходимости проверить исправность счетчиков. Заявив о необходимости их замены, он путем манипуляций с банковской карточкой женщины перевел на свой счет более 140 тысяч рублей, сообщает «Про Город Самара».