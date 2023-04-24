Аферист обманул пенсионерку в Самарской области на 140 тысяч рублей

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области сумели задержать наглого мошенника.
По версии следствия, злоумышленник проник в квартиру 86-летней жительницы Самарской области, представившись работником сферы ЖКХ под предлогом необходимости проверить исправность счетчиков. Заявив о необходимости их замены, он путем манипуляций с банковской карточкой женщины перевел на свой счет более 140 тысяч рублей, сообщает «Про Город Самара».
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» и смогла задержать 32-летнего жулика в Самаре. Оказалось, что у него уже имеется судимость. Злоумышленник вернул пенсионерке 135 тысяч рублей. Расследование данного инцидента продолжается.