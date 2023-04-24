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В Минкульте Украины рассказали о планах превратить Киево-Печерскую лавру в лечебницу для военных

Общество
В Минкульте Украины рассказали о планах превратить Киево-Печерскую лавру в лечебницу для военных

Министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил расположить на территории Киево-Печерской лавры реабилитационный центр для военных или центр народных художественных промыслов. Его слова приводит издание «Укринформ».

«Наша жизнь там должна продолжаться, но есть разные некоторые вопросы и относительно реабилитационного центра для военных, деятельности народных художественных промыслов и других вещей», — сказал Ткаченко.

Он отметил, что ведомство хочет разработать систему управления и развития территории монастыря. Также он пообещал обговорить этот вопрос с украинской общественностью.

Ранее полицейские начали проверять паспорта у монахов Киево-Печерской лавры при входе на территорию монастыря.
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