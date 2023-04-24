Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Минэкономразвития: Самозанятые могут получить собственного омбудсмена

Общество
Минэкономразвития: Самозанятые могут получить собственного омбудсмена

Минэкономразвития высказалось за создание института уполномоченного по правам плательщиков налога на профдоход. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Федеральный и региональный омбудсмены по защите прав предпринимателей получат новые полномочия. Так они смогут рассмотреть жалобы и ИП, и самозанятых. Уполномоченные смогут консультировать заявителей, разъяснять им сложные вещи и защищать их права.

Этот законопроект хочет внести заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. Инициатива понравилась представителям Минэкономразвития и уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предполагает, что самозанятые смогут обратиться за консультациями по поводу мер поддержки.

Ранее в Петербурге сообщалось о грядущем открытии центра для самозанятых. Его решили создать на базе регионального Центра «Мой бизнес».
самозанятый самозанятые граждане самозанятость работа законопроект
Военкоры ФАН