Минэкономразвития: Самозанятые могут получить собственного омбудсмена

Минэкономразвития высказалось за создание института уполномоченного по правам плательщиков налога на профдоход. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Федеральный и региональный омбудсмены по защите прав предпринимателей получат новые полномочия. Так они смогут рассмотреть жалобы и ИП, и самозанятых. Уполномоченные смогут консультировать заявителей, разъяснять им сложные вещи и защищать их права.
Этот законопроект хочет внести заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. Инициатива понравилась представителям Минэкономразвития и уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предполагает, что самозанятые смогут обратиться за консультациями по поводу мер поддержки.
Ранее в Петербурге сообщалось о грядущем открытии центра для самозанятых. Его решили создать на базе регионального Центра «Мой бизнес».