Минэкономразвития: Самозанятые могут получить собственного омбудсмена

Федеральный и региональный омбудсмены по защите прав предпринимателей получат новые полномочия. Так они смогут рассмотреть жалобы и ИП, и самозанятых. Уполномоченные смогут консультировать заявителей, разъяснять им сложные вещи и защищать их права.