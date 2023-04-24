Певец Филипп Киркоров: Артистам не всегда стоит выражать свою позицию лозунгами

По мнению певца, не всем стоит выражать свою позицию лозунгами. В первую очередь артист должен передавать зрителям позитив. Он уверен, что на его концертах люди наполняются любовью к стране, а не ненавистью. По этой же причине в социальных сетях он старается оставлять только позитивные публикации.