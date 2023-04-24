Певец Филипп Киркоров: Артистам не всегда стоит выражать свою позицию лозунгами

Артист не должен выражать свою гражданскую позицию лозунгами. Об этом заявил певец Филипп Киркоров в своем новом интервью.
Беседуя с журналистами издания «Аргументы и факты», он отметил, что своей песней «Если ты уйдешь» на концертах поддерживает бойцов, которые на данный момент находятся в зоне СВО. Их близким он пожелал дождаться любимых здоровыми и невредимыми.
По мнению певца, не всем стоит выражать свою позицию лозунгами. В первую очередь артист должен передавать зрителям позитив. Он уверен, что на его концертах люди наполняются любовью к стране, а не ненавистью. По этой же причине в социальных сетях он старается оставлять только позитивные публикации.
Стоит отметить, что ранее Киркоров рассказывал о последней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Король эстрады уверен, что бывший комик превратился в «абсолютного зомби», который ничего не видит и не слышит.