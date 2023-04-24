«Cбер–дивидендный аристократ»: экономист Разуваев спрогнозировал стоимость акций компании

Российский фондовый рынок в феврале прошлого года «рухнул» на фоне всем известных событий. Однако этот период продлился недолго и сейчас акции многих компаний радуют инвесторов, демонстрируя рост. Одной из таких компаний является «Сбер».
Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев в авторской колонке для ФАН рассказал, в чем заключается привлекательность «Сбера» и спрогнозировал возможную стоимость бумаги.
Что влияет на рост акций «Сбера»? Колонка Александра Разуваева
«Сбер» — это не «Газпром», отказавшийся выплачивать уже объявленные дивиденды в прошлом году. Акционеры «Сбера» одобрили размер дивидендов за 2022 год в размере 25 рублей на акцию, что является рекордной суммой за всю историю компании. Реестр на право получения дивидендов закроется 11 мая. Вероятно, дивидендный гэп, то есть снижение цены акции на величину, сопоставимую с дивидендом, будет закрыт очень быстро — в течение 1—1,5 месяца.
Если банк продолжит зарабатывать в месяц более 100 млрд рублей чистой прибыли, то по итогам года он может выйти на прибыль в 1,4—1,5 трлн руб. В таком случае, при направлении на дивиденды 50% чистой прибыли размер выплаты на акцию обещает превысить 30 рублей. В этом случае, мой озвученный таргет в 300 рублей за бумагу смотрится все более реальным. Цифры Сбера смотрятся особенно ярко, если сравнить их с прошлогодними убытками ВТБ. Акционер один – государство, а результаты разные.
Сбербанк готов досрочно выплатить 10 млрд рублей в качестве разового сбора в бюджет со сверхприбыли (windfall tax) за 2021-2022 гг., сообщил журналистам председатель правления госбанка Герман Греф на пресс-конференции по итогам годового общего собрания акционеров. Копейки.
«Сбер» имеет все шансы восстановить российский фондовый рынок после шока прошлого года, став стопроцентным дивидендным аристократом. Понятие «дивидендные аристократы» появилось в США в середине XX века. Так называли те компании, которые регулярно выплачивали дивиденды своим акционерам, постоянно увеличивая размер выплат.
Естественно, кроме «Сбера» на фондовым рынке есть и другие акции, которые позволят заработать на изменениях в российской экономике. «Белуга Групп» и Positive Technologies сохраняют высокие органические темпы роста бизнеса. Также уход с рынка иностранных конкурентов открывает для российских компаний новые возможности.
Я ожидаю, что большинство фишек вернутся к раскрытию отчетности во второй половине текущего года. Это сильно облегчит инвестиционный анализ и работу equity аналитиков.