«Cбер–дивидендный аристократ»: экономист Разуваев спрогнозировал стоимость акций компании

Если банк продолжит зарабатывать в месяц более 100 млрд рублей чистой прибыли, то по итогам года он может выйти на прибыль в 1,4—1,5 трлн руб. В таком случае, при направлении на дивиденды 50% чистой прибыли размер выплаты на акцию обещает превысить 30 рублей. В этом случае, мой озвученный таргет в 300 рублей за бумагу смотрится все более реальным. Цифры Сбера смотрятся особенно ярко, если сравнить их с прошлогодними убытками ВТБ. Акционер один – государство, а результаты разные.