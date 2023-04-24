Российский комик Павел Воля высмеял «оригинальность» шоу «Вечерний Ургант»

Популярный юморист и телеведущий Павел Воля высмеял поклонников передачи «Вечерний Ургант», считающих ее единственной в своем роде. Об этом говорится в материале издания «Газета.Ru» со ссылкой на авторское шоу резидента Comedy Club.
Как отметил артист, в последнее время пользователи социальных сетей начали регулярно указывать на оригинальность программы Первого канала и ее кардинальное отличие от других проектов. При этом шоумен в шутку согласился с данной точкой зрения.
«У Ивана уникальная программа, которая есть только у него и на всех каналах в Америке, больше нигде», — подчеркнул он.
Ранее юморист представил зрителям собственную передачу «Шоу Воли». После этого комментаторы начали сравнивать авторскую программу с «Вечерним Ургантом», показ которого был приостановлен в феврале 2022 года.
Меж тем стало известно, что кассовые сборы российского фильма «Вызов» достигли 426 миллионов рублей за прошедшие выходные. Картина стала лидером кинопроката на территории стран СНГ.