Politico: Евросоюз намерен добиться изоляции России через дружественные для нее страны

Согласно документу, каждая из четырех стран представляет для ЕС потенциальную опору в тех регионах, где Европе приходится соперничать с Китаем и Россией за влияние и ресурсы. В частности, Нигерия является экономическим центром Западной Африки, Бразилия и Чили богаты сырьем, а Казахстан имеет запасы нефти и газа. В документе особое внимание уделено Казахстану — ожидается, что он станет основным посредником между Западом и Востоком.