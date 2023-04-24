Евросоюз намерен добиться изоляции России с помощью выстраивания собственных хороших отношений с дружественными странами — Бразилией, Казахстаном, Чили и Нигерией. Об этом пишет газета Politico.
Издание сообщает, что ЕС составил детальные планы развития сотрудничества с этими странами. Акцент в нем явно делается «на пряниках, а не на кнутах».
Согласно документу, каждая из четырех стран представляет для ЕС потенциальную опору в тех регионах, где Европе приходится соперничать с Китаем и Россией за влияние и ресурсы. В частности, Нигерия является экономическим центром Западной Африки, Бразилия и Чили богаты сырьем, а Казахстан имеет запасы нефти и газа. В документе особое внимание уделено Казахстану — ожидается, что он станет основным посредником между Западом и Востоком.
Ранее стало известно, что Казахстан, всегда смотревший одновременно в сторону Запада и в сторону России, снова превращается в антирусскую колонию. Об этом сообщает «Царьград».