Террористы убили 12 жителей нескольких нигерийских общин

Абуджа, 24 апреля. Вооруженные люди атаковали общины в центральной части Нигерии и убили по меньшей мере 12 человек.
По сообщениям правоохранительных органов штата Насарава, боевики совершили нападение на три общины в районе местного самоуправления Кокона. Жертв атаки может оказаться больше, поскольку местонахождение некоторых жителей, спасавшихся бегством, неизвестно. В результате налета преступники также разрушили множество домов.
Одной из актуальных проблем для Нигерии является террористическая активность. Власти штата Кадуна на северо-западе страны в своем отчете о безопасности объявили жертвами радикалов по меньшей мере 214 человек с января по март этого года.
Ранее в штате Замфара боевики похитили 80 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Предполагается, что преступление связано с вымогательством денег.
Практически все северные штаты Нигерии находятся под контролем бандформирований. Члены правительства назвали состояние безопасности в стране критическим и отметили, что подобными трудностями республика не сталкивалась со времен Гражданской войны 1967 года.