Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Республиканская партия США запустит портал с проверкой достоверности слов президента страны Джо Байдена

Политика
Республиканская партия США запустит портал с проверкой достоверности слов президента страны Джо Байдена

Представители Республиканской партии США намерены запустить онлайн-портал с проверкой достоверности слов главы государства Джо Байдена. Соответствующей информацией поделился телеканал Fox News.

Об этом стало известно в понедельник. Сайт будет запущен уже 24 апреля: он будет показывать результаты проведенных проверок представителям СМИ и общественности, указывается в сообщении телеканала.

«Fact Check Biden будет неотъемлемой частью привлечения Байдена к ответственности в ходе его публичных выступлений, как во время предвыборной кампании, так и на официальных мероприятиях», — подчеркнули республиканцы.

Прежде стало известно, что Вашингтон раскритиковал инициативу французского лидера Эммануэля Макрона по мирному диалогу Москвы и Киева.
байден США президентские выборы в США
Военкоры ФАН