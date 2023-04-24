Республиканская партия США запустит портал с проверкой достоверности слов президента страны Джо Байдена

Представители Республиканской партии США намерены запустить онлайн-портал с проверкой достоверности слов главы государства Джо Байдена. Соответствующей информацией поделился телеканал Fox News.
Об этом стало известно в понедельник. Сайт будет запущен уже 24 апреля: он будет показывать результаты проведенных проверок представителям СМИ и общественности, указывается в сообщении телеканала.
«Fact Check Biden будет неотъемлемой частью привлечения Байдена к ответственности в ходе его публичных выступлений, как во время предвыборной кампании, так и на официальных мероприятиях», — подчеркнули республиканцы.
Прежде стало известно, что Вашингтон раскритиковал инициативу французского лидера Эммануэля Макрона по мирному диалогу Москвы и Киева.