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В США признали, что Вашингтон хочет удостовериться в «успешности» анонсируемого Киевом наступления

Политика
В США признали, что Вашингтон хочет удостовериться в «успешности» анонсируемого Киевом наступления

США хотят удостовериться, что наступление Киева будет успешным. Соответствующее заявление сделали в Белом доме.

В Вашингтоне также прокомментировали аспект, связанный с временем и местом начала наступления ВСУ. Американская сторона утверждает, что решение по этим вопросам остается за президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

Российская армия уничтожает элитные подразделения ВСУ, предназначавшиеся для весеннего контрнаступления. Об этом ранее заявил экс-советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
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