Некоторые чиновники в Индонезии были возмущены решением главы Минфина Шри Мульяни о временном отказе от переговоров по покупке нефти из России. Об этом сообщил портал CNBC Indonesia.
Чиновники обвинили главу Минфина в том, что он намеренно вводит общественность и чиновников в заблуждение по причинам отказа от закупки российской нефти. Они также указали, что высокопоставленные лица должны в первую очередь заботиться о получении нефти по лучшей цене, а не о прикрытии своих тылов.
«Эти высокопоставленные лица должны в первую очередь заботиться о том, чтобы мы получили нефть по лучшей цене, а не о том, чтобы прикрыть свои тылы в связи с недавним коррупционным скандалом», — заявил член парламента Индонезии Бенни Харман.
Недоумение из-за решения по российской нефти высказал и глава министерства туризма и креативной экономики Сандиага Уно. Он подчеркнул, что нефтеперерабатывающая промышленность Греции сейчас находится в критической точке, поэтому ей может потребоваться большое количество топлива.
Банк Индонезии намерен выпустить карты собственной платежной системы. Данный шаг делается в рамках программы по отказу от Visa и Mastercard.