CNBC Indonesia: Отказ властей Индонезии покупать нефть из России вызвал возмущение среди чиновников

Чиновники обвинили главу Минфина в том, что он намеренно вводит общественность и чиновников в заблуждение по причинам отказа от закупки российской нефти. Они также указали, что высокопоставленные лица должны в первую очередь заботиться о получении нефти по лучшей цене, а не о прикрытии своих тылов.