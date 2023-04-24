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Пьяный водитель в Нижегородской области пытался поджечь полицейского

Общество
Пьяный водитель в Нижегородской области пытался поджечь полицейского

Сотрудники ГУ МВД России по Нижегородской области задержали агрессивного пьяного 35-летнего водителя.

По данным ведомства, сотрудники патрульно-постовой службы остановили ночью на автотрассе пьяного водителя легковушки. Его пригласили пройти в служебный автомобиль для проведения освидетельствования. Хулиган оказал сопротивление и попытался поджечь обмундирование полицейского, сообщает ИА «Время Н».

Были составлены протоколы по факту отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также в связи с противодействием представителю власти при исполнении служебных обязанностей. С нерадивым водителем теперь будут разбираться следственные органы.
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