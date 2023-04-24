«Обстановочка как в Сочи»: Телеведущая Анфиса Чехова рассказала об отдыхе в Дубае

Также она рассказала, что смело можно приезжать в Дубай даже тем, кто плохо знает английский. По словам телеведущей, там вы будете себя чувствовать, как будто и не уезжали из России. Кроме того, она считает, что Дубай очень красивый и солнечный курортный город.