«Обстановочка как в Сочи»: Телеведущая Анфиса Чехова рассказала об отдыхе в Дубае

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова заявила, что в популярном для туристов из России Дубае многие люди говорят на русском языке. Этим она поделилась в личном аккаунте в запрещенной соцсети.
«Обстановочка как в Сочи», — такими словами Чехова охарактеризовала отдых в одном из крупнейших городов ОАЭ.
Также она рассказала, что смело можно приезжать в Дубай даже тем, кто плохо знает английский. По словам телеведущей, там вы будете себя чувствовать, как будто и не уезжали из России. Кроме того, она считает, что Дубай очень красивый и солнечный курортный город.
Ранее сбежавший в ОАЭ тиктокер Даня Милохин пожалел об отъезде из России в Дубай. Он рассказал о том, что ему не хватает денег.