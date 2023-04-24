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«Обстановочка как в Сочи»: Телеведущая Анфиса Чехова рассказала об отдыхе в Дубае

Шоу-бизнес
«Обстановочка как в Сочи»: Телеведущая Анфиса Чехова рассказала об отдыхе в Дубае

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова заявила, что в популярном для туристов из России Дубае многие люди говорят на русском языке. Этим она поделилась в личном аккаунте в запрещенной соцсети.

«Обстановочка как в Сочи», — такими словами Чехова охарактеризовала отдых в одном из крупнейших городов ОАЭ.

Также она рассказала, что смело можно приезжать в Дубай даже тем, кто плохо знает английский. По словам телеведущей, там вы будете себя чувствовать, как будто и не уезжали из России. Кроме того, она считает, что Дубай очень красивый и солнечный курортный город.

Ранее сбежавший в ОАЭ тиктокер Даня Милохин пожалел об отъезде из России в Дубай. Он рассказал о том, что ему не хватает денег.
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