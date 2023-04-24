Телефонные мошенники украли у замрука аппарата Госдумы Юрия Безвехрова более 40 миллионов рублей

Первую попытку похитить средства злоумышленники предприняли в ноябре. Тогда со счетов они сняли 10,8 миллиона рублей. Позже, в марте, им удалось похитить 33,5 миллиона. После этого Безвехров обратился в полицию. В результате этого правоохранители возбудили уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере.