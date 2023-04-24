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Телефонные мошенники украли у замрука аппарата Госдумы Юрия Безвехрова более 40 миллионов рублей

Происшествия
Телефонные мошенники украли у замрука аппарата Госдумы Юрия Безвехрова более 40 миллионов рублей

Аферисты выманили у первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безвехрова более 40 миллионов рублей. В разговоре с ним злоумышленники представились работниками Центробанка.

Об инциденте сообщило издание «Baza». Мошенники убедили представителя власти в том, что на его счет поступили незаконные средства. Они заявили, что сумму необходимо вернуть. Аферистам удалось получить доступ к банковскому приложению Безвехрова.

Первую попытку похитить средства злоумышленники предприняли в ноябре. Тогда со счетов они сняли 10,8 миллиона рублей. Позже, в марте, им удалось похитить 33,5 миллиона. После этого Безвехров обратился в полицию. В результате этого правоохранители возбудили уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере.

Ранее по делу о мошенничество был арестован бывший совладелец сети супермаркетов «Азбука Вкуса» Кирилл Якубовский. Его поместили под стражу сроком на два месяца.
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