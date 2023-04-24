Росгвардейцы нашли более 400 снарядов и мин под Херсоном и в Запорожье

Представители Росгвардии рассказали, что их сотрудникам в Херсонской и Запорожской областях также удалось найти более 800 патронов и 200 взрывателей. Кроме того, в ведомстве отметили, что росгвардейцы смогли обнаружить в российских регионах зарубежное вооружение: выстрелы для противотанковых комплексов, противотанковые гранатометы и неразорвавшуюся противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM американского производства.