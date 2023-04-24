На Ямале один мальчик брызнул другому в лицо из перцового баллончика

Инцидент произошел 23 апреля. Дети играли на лестничной площадке. Неожиданно один из них взял перцовый баллончик и брызнул им 12-летнему мальчику прямо в глаза. Взрослые вызвали скорую. Врачи быстро оказались на месте, оказали первую помощь и увезли ребенка в больницу. У мальчика химические ожоги глаза.