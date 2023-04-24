На Ямале один мальчик брызнул другому в лицо из перцового баллончика

На одной из детских площадок Ноябрьска ребенок брызнул второму в лицо жидкостью из первого баллончика. Об этом сообщает «Ямал-медиа».
Инцидент произошел 23 апреля. Дети играли на лестничной площадке. Неожиданно один из них взял перцовый баллончик и брызнул им 12-летнему мальчику прямо в глаза. Взрослые вызвали скорую. Врачи быстро оказались на месте, оказали первую помощь и увезли ребенка в больницу. У мальчика химические ожоги глаза.
Ранее в медицинской помощи нуждались школьники на Алтае. В учебном заведении кто-то из учеников распылил перцовый баллончик, что повлекло за собой серьезные последствия для 32 детей.