Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов: Москва и Киев приближаются к обмену пленными в формате «всех на всех»

Украина
Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов: Москва и Киев приближаются к обмену пленными в формате «всех на всех»

Москва и Киев близки к обмену военнопленными в формате «всех на всех». Соответствующую точку зрения озвучил начальник ГУР Украины Кирилл Буданов.

Таким мнением он поделился 24 апреля, в понедельник, в ходе разговора с корреспондентом местного СМИ. Существует лишь единственный способ завершить вооруженное противостояние — восстановить территориальную целостность украинского государства в границах 1991 года, добавил Буданов.

«Это беспрецедентный пример в мировой истории. Никто такого еще не делал. Все обмены подобного масштаба идут только после окончания боевых действий, а не во время», — подчеркнул он.

Прежде стало известно, что в ночь с 23 на 24 апреля была пресечена попытка киевского режима атаковать базу Черноморского флота.
военнопленные Украина россия СВО всу
Военкоры ФАН