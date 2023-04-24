Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов: Москва и Киев приближаются к обмену пленными в формате «всех на всех»

Таким мнением он поделился 24 апреля, в понедельник, в ходе разговора с корреспондентом местного СМИ. Существует лишь единственный способ завершить вооруженное противостояние — восстановить территориальную целостность украинского государства в границах 1991 года, добавил Буданов.