Пенсионерка в Тверской области разгромила топором хозяйственный магазин

Как пишет «Тверской проспект», схватив со стены топор, агрессивная клиентка хозяйственной торговой точки принялась крушить витрины и кассовую зону. Продавец не стала препятствовать противоправным действиям пожилой злоумышленницы, а бросилась от нее бежать. «Разобравшись» с витринами, хулиганка швырнула топор вслед спасшейся бегством продавщицы. В настоящее время сведений о пострадавших не поступало.