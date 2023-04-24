Пенсионерка в Тверской области разгромила топором хозяйственный магазин

Чрезвычайно происшествие случилось в городе Ржев Тверской области. В хозяйственный магазин на улице Садовой пришла пожилая дама, затем, поссорившись с продавщицей, схватила топор и полезла в драку. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Как пишет «Тверской проспект», схватив со стены топор, агрессивная клиентка хозяйственной торговой точки принялась крушить витрины и кассовую зону. Продавец не стала препятствовать противоправным действиям пожилой злоумышленницы, а бросилась от нее бежать. «Разобравшись» с витринами, хулиганка швырнула топор вслед спасшейся бегством продавщицы. В настоящее время сведений о пострадавших не поступало.
По факту данного инцидента проводит проверку участковый МО МВД России «Ржевский». Исследуются записи с видеокамер, выясняется личность нападавшей, пояснили в пресс-службе ведомства.