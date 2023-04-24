Суд отказался изъять право Андрея Макаревич на бренд «Смак» в пользу крымской компании

Крымский производитель мясных продуктов проиграл судебный спор с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем✱ (признан в России физлицом-иноагентом) о правах на бренд «Смак».
Как сообщает Telegram-канал Mash, суд принял решение оставить за певцом право на использование торговой марки. Таким образом, Макаревич сможет и дальше получать отчисления за использование названия бренда.
Мясопроизводитель мотивировал свой иск тем, что артист долгое время не использовал бренд в сфере продовольственного питания. Ранее сообщалось, что крымская компания вынуждена платить певцу за использование товарного знака.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами