Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Суд отказался изъять право Андрея Макаревич на бренд «Смак» в пользу крымской компании

Общество
Суд отказался изъять право Андрея Макаревич на бренд «Смак» в пользу крымской компании

Крымский производитель мясных продуктов проиграл судебный спор с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем✱ (признан в России физлицом-иноагентом) о правах на бренд «Смак».

Как сообщает Telegram-канал Mash, суд принял решение оставить за певцом право на использование торговой марки. Таким образом, Макаревич сможет и дальше получать отчисления за использование названия бренда.

Мясопроизводитель мотивировал свой иск тем, что артист долгое время не использовал бренд в сфере продовольственного питания. Ранее сообщалось, что крымская компания вынуждена платить певцу за использование товарного знака.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
андрей макаревич смак решение суда
Военкоры ФАН