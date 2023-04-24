Технология оптимизации помогла правительству Москвы сэкономить 9 млрд рублей

Глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева рассказала об оптимизации расходов бюджета.
По словам Багреевой, использование правительством Москвы технологии формирования и экспертизы начальной максимальной стоимости контрактов позволило сэкономить девять миллиардов рублей на экспертизе цен в госзакупках, сообщает «Агентство Бизнес Новостей».
Как отметила Багреева, технология оптимизации бюджетных расходов применяется к контрактам на сумму более 30 миллионов рублей. С начала 2023 года по сегодняшний день эксперты выдали 944 заключения на контракты по госзакупкам. При этом заявленная сумма госзакупок превысила 327 миллиардов рублей.