Технология оптимизации помогла правительству Москвы сэкономить 9 млрд рублей

Как отметила Багреева, технология оптимизации бюджетных расходов применяется к контрактам на сумму более 30 миллионов рублей. С начала 2023 года по сегодняшний день эксперты выдали 944 заключения на контракты по госзакупкам. При этом заявленная сумма госзакупок превысила 327 миллиардов рублей.