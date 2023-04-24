Associated Press: большинство союзников отказались бы помочь США в конфликте с КНР из-за Тайваня

Для «военной игры» конгрессмены использовали настольные карты. Их оппонентами стали аналитики центра Новой американской безопасности. Моделирование предполагало сценарий, при котором КНР якобы начала блокаду острова, а затем нанесла удары по Тайваню и базам США в Японии и Гуаме.