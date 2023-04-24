Associated Press: большинство союзников отказались бы помочь США в конфликте с КНР из-за Тайваня

Возможный сценарий конфликта между США и Китаем из-за Тайваня смоделировали в американском конгрессе. Результаты приводит Associated Press.
Для «военной игры» конгрессмены использовали настольные карты. Их оппонентами стали аналитики центра Новой американской безопасности. Моделирование предполагало сценарий, при котором КНР якобы начала блокаду острова, а затем нанесла удары по Тайваню и базам США в Японии и Гуаме.
«Игра» показала, что первоначальные потери американской стороны могли составить тысячи человек. При этом подобное развитие событий спровоцировало бы настороженность среди союзников США, которые почти не оказывали поддержку Вашингтону. Экономический ущерб в результате потенциального конфликта может оказаться катастрофическим, пишет AP.
Вашингтон пытается найти того, кто сможет воевать с Китаем вместо США. Об этом ФАН рассказал политолог Павел Шипилин.