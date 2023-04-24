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Воспитанников школы-интерната в Йошкар-Оле эвакуировали из-за мощного пожара

Происшествия
Воспитанников школы-интерната в Йошкар-Оле эвакуировали из-за мощного пожара

Мощный пожар произошел в здании школы-интерната в селе Семеновка, расположенном на северо-востоке Йошкар-Олы. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале МЧС России.

Как стало известно, огонь распространился на площади 250 квадратных метров. При этом прибывшие на место сотрудники экстренных служб присвоили возгоранию третий ранг сложности.

Все воспитанники и сотрудники учебного заведения успели эвакуироваться, а пожарные приступили к тушению пламени. Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

Ранее огонь охватил цех деревообработки в Вологде. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.
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