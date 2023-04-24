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Глава PiS Ярослав Качиньский: Польша хочет увеличить свой арсенал оружия дальнего действия

Политика
Глава PiS Ярослав Качиньский: Польша хочет увеличить свой арсенал оружия дальнего действия

Польша хочет увеличить количество вооружений, которые имеют дальний радиус действия. Об этом заявил председатель правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Отмечается, что, скорее всего, речь идет об американских системах HIMARS. Политик отметил, что Польша уже обладает определенным количеством подобных систем, но этого недостаточно.

«Мы должны иметь оружие, действующее на большой дальности. А мы его уже в определенной степени имеем, но этот уровень недостаточный», — сказал Качиньский.

Ранее Польша получила от Канады восемь танков Leopard 2, которые потом должны будут отправиться на Украину. Сообщается, что данная партия боевых машин в два раза превышает то количество, которое обещала Оттава.
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