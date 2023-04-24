Дочь культового рокера Константина Кинчева умерла в возрасте 36 лет

Приемная дочь культового рокера Константина Кинчева Мария Кинчева-Панфилова умерла в возрасте 36 лет. Об этом сообщила «Комсомольская правда».
Маша была не так заметна, как ее старшая сводная сестра Вера, которая является телеведущей, а также актрисой театра и кино. Известно, что Мария закончила театроведческий факультет ГИТИСа и работала в качестве исполнительного продюсера, организовывая различные съемки.
Окружение музыканта сообщило, что смерть Марии стала потрясением для Кинчевых. Также они сообщают, что вероятной причиной этого стала остановка сердца.
Ближайший круг отмечает, что покойная была известна как очень верующий человек — она не злоупотребляла алкоголем и наркотиками. Отпевание ее прошло в московском храме Трех святителей на Кулишках.
Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что не собирается покидать Россию по примеру некоторых «звезд». Он также отметил, что семья поддержала его в этом решении.