Дочь культового рокера Константина Кинчева умерла в возрасте 36 лет

Маша была не так заметна, как ее старшая сводная сестра Вера, которая является телеведущей, а также актрисой театра и кино. Известно, что Мария закончила театроведческий факультет ГИТИСа и работала в качестве исполнительного продюсера, организовывая различные съемки.