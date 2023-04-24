В Польше выступили против компромиссного решения украинского кризиса

Варшава выступает за окончательное решение конфликта на Украине, а не за компромиссные решения, заявил глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
По его словам, существуют предпосылки к тому, что кризис на Украине будет решен путем договоренностей. Польша выступает против этого, заявил политик на конференции в Варшаве.
«Это, к сожалению, будет означать, что скоро может прийти новая опасность. Мы не желаем такого решения. Мы полностью поддерживаем украинцев в их желании, чтобы вся их территория была освобождена», — подчеркнул Качиньский.
Ранее сообщалось, что польские власти рассчитывают получить западные территории Украины в обмен на военную помощь Киеву. Бывший сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистера Крука заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский находится в отчаянии.