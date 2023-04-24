Депутат Светлана Бессараб: Возможный рост НДФЛ для россиян за рубежом затронет дружественные страны

Предложение увеличить ставку НДФЛ для покинувших Россию сотрудников отечественных компаний, которые будут работать в другой стране, является объективным, передает слова члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб «Лента.ру».
Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект, по которому отечественные компании будут иметь возможность взимать с сотрудников НДФЛ по базовой ставке в 13-15%, а после утраты налогового резидентства поднять налог до 30%. Депутат подчеркнула, что данное решение является распространенной международной практикой.
Бессараб уточнила, что если человек долгое время находится в другом государстве, при этом работая в российской компании, то данный законопроект себя оправдывает. Объяснила она это тем, что сотрудник заработанные в отечественной организации деньги тратит не в России, а в стране проживания, что вредит экономике РФ. Депутат также подчеркнула, что если не будет соответствующих договоренностей с союзниками, то закон коснется и проживающих в этих государствах россиян.
Ранее Бессараб прокомментировала в беседе с RT заявление мэрии Оренбурга о том, что загрызших ребёнка в Оренбурге собак вновь выпустят на свободу.