Депутат Светлана Бессараб: Возможный рост НДФЛ для россиян за рубежом затронет дружественные страны

Бессараб уточнила, что если человек долгое время находится в другом государстве, при этом работая в российской компании, то данный законопроект себя оправдывает. Объяснила она это тем, что сотрудник заработанные в отечественной организации деньги тратит не в России, а в стране проживания, что вредит экономике РФ. Депутат также подчеркнула, что если не будет соответствующих договоренностей с союзниками, то закон коснется и проживающих в этих государствах россиян.