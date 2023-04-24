Политолог Корнилов: амбиции Польши приведут к тому, что ее снова придется поделить

24 апреля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с заявлениями по поводу Польши. Он считает, что эта страна «не умеет быть империей, но у нее есть пять–семь лет на колонизацию частей бывшей УССР». Медведев уверен, что в перспективе это может быть «даже в чем-то выгодно России». Как сообщил ФАН российский политолог Владимир Корнилов, усиление Польши создаст для РФ лишь дополнительные угрозы.
«Польша желает поглотить остатки Украины, однако — с «кусками» этой страны или без них — она и так является бесконечно враждебным для России образованием», — заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его мнению, Польша «вновь грезит идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной» и восстановления Речи Посполитой. А в нынешних обстоятельствах она решила, что этот вариант «может быть реализован или сейчас, или никогда». Однако Варшава не думает о последствиях — поддержка со стороны Запада скоро будет исчерпана, и, кроме того, Польша «подзабыла, каково жить в полиэтничном государстве», сообщил Медведев.
Так, считает экс-президент РФ, после поглощения остатков Украины Польша может заняться историческим реваншизмом, и начать терроризировать соседей необоснованными претензиями «по праву памяти». Он напомнил, что что-то подобное наблюдается уже сегодня, когда Варшава потребовала от Берлина «астрономические» 1,5 триллиона репараций. А потом, после поглощения части Украины, Польша и вовсе «выкатит Берлину и Парижу непомерный ценник за «сдерживание России». Также ожидаются от Варшавы требования отторжения в свою пользу от ФРГ новых территорий, «как это уже происходит с землями Чехии», указал Медведев.
«Вот тогда европейские лидеры спохватятся. А когда они поймут, что к чему, то обратятся за помощью к нам. И сами подготовят новый договор о европейской безопасности для сдерживания неугомонной Польши», — подчеркнул Медведев.
Напомним, с февраля 2022 года российские власти, ссылаясь на информацию спецслужб, неоднократно заявляли о намерениях Польши воспользоваться ситуацией и захватить части Украины, либо полностью поглотить эту страну. Варшава информацию о планах аннексировать запад Украины называла «ложью».
В мае 2022-го президент Польши Анджей Дуда заявил, что границ между Польшей и Украиной больше не будет, а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле». В апреле 2023-го это заявление почти дословно повторил президент Украины Владимир Зеленский. «В будущем между нашими народами не будет никаких границ: политических, экономических или исторических. Но для этого еще нужно немного пройти бок о бок», — сказал украинский лидер.
Как сообщил по этому поводу ФАН российский политолог Владимир Корнилов, политические амбиции Польши уже сегодня пугают многих, а ее усиление несет новые угрозы и для России.
«В одной части своего высказывания зампред Совбеза Дмитрий Медведев прав — усиление Польши действительно приведет к серьезным «головным болям» у Евросоюза, а также у Германии и Франции. Собственно, эти проблемы у них уже начались — при том, что Польша еще никуда не «разбухла», и присоединение к ней украинских земель — пока что вопрос теоретический. Но в Варшаве уже вовсю идет «надувание щек», звучат горделивые заявления в духе «мы назначены любимой женой президента США» и т. д. Все видят, что поляки наглеют буквально с каждым днем, и то, какую «головную боль» они создают как для Брюсселя, так и для Германии. От Берлина они постоянно требуют каких-то компенсаций и репараций, параллельно требуют еще и наказать немцев за былые грехи и т. д», — считает эксперт.
Но самое опасное — в том, что на достигнутом поляки явно не остановятся, продолжил Корнилов.
«Если предположить, что при помощи аннексии территорий Западной Украины Польша прирастет как территориально, так и людскими ресурсами, то, безусловно, она попытается начать диктовать свою волю соседним странам. А это уже станет не только проблемой для европейцев, но и для России тоже. Конечно, нам однозначно выгодно, когда внутри Евросоюза идут политические брожения, трения и разные столкновения. Противостоять этому не надо, скорее, можно даже в чем-то помочь. Но, если Польша реально прирастет финансами, землями, людьми и вооружениями, то, как это уже не раз бывало в истории, амбиции Варшавы наверняка станут настолько велики, что ее придется снова поделить между великими соседями», — указал политолог.
Напомним, как ранее заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, Варшава выставила Евросоюзу счет на два миллиарда евро за поставки оружия Украине. Поляки надеются получить миллиард евро на совместные закупки и финансирование ВПК, и еще миллиард евро — на боеприпасы для Украины.