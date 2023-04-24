Политолог Корнилов: амбиции Польши приведут к тому, что ее снова придется поделить

В мае 2022-го президент Польши Анджей Дуда заявил, что границ между Польшей и Украиной больше не будет, а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле». В апреле 2023-го это заявление почти дословно повторил президент Украины Владимир Зеленский. «В будущем между нашими народами не будет никаких границ: политических, экономических или исторических. Но для этого еще нужно немного пройти бок о бок», — сказал украинский лидер.