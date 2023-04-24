Полиция Греции задержала человека, перебросившего подозрительный пакет на территорию посольства России

Неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию посольства России в Греции, рассказали в диппредставительстве.
Инцидент произошел 24 апреля. По данным дипломатов, перебросившего пакет человека уже задержала местная полиция. Греческие правоохранители разбираются в деталях происшествия, пишет РИА Новости со ссылкой на посольство России.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис ранее пообещал предоставить помощь киевскому режиму. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе главы правительства.