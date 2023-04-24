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Полиция Греции задержала человека, перебросившего подозрительный пакет на территорию посольства России

Происшествия
Полиция Греции задержала человека, перебросившего подозрительный пакет на территорию посольства России

Неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию посольства России в Греции, рассказали в диппредставительстве.

Инцидент произошел 24 апреля. По данным дипломатов, перебросившего пакет человека уже задержала местная полиция. Греческие правоохранители разбираются в деталях происшествия, пишет РИА Новости со ссылкой на посольство России.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис ранее пообещал предоставить помощь киевскому режиму. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе главы правительства.
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