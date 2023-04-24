«Самый жаркий год»: жителям Бангкока запретили выходить на улицы из-за аномально высоких температур

В апреле температура воздуха в столице Таиланда поднялась до рекордных 43 градусов по Цельсию. Настолько жаркая весна наблюдается впервые за всю историю страны.
Власти порекомендовали жителям города воздержаться от выхода на улицу. Кроме того, не стоит посещать общественные мероприятия. Туристы и местные жители спасаются от жары при помощи прохладительных напитков.
«Сейчас жаркий сезон в Таиланде, в Бангкоке очень жарко. Я живу здесь около 30-40 лет, но, похоже, этот год самый жаркий», — рассказал местный житель.
На прошлой неделе в Таиланде было зафиксировано 45 градусов по Цельсию. Судя по всему, лето в этом году в Таиланде будет самым жарким.