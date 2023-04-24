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«Самый жаркий год»: жителям Бангкока запретили выходить на улицы из-за аномально высоких температур

ФАН-ТВ

В апреле температура воздуха в столице Таиланда поднялась до рекордных 43 градусов по Цельсию. Настолько жаркая весна наблюдается впервые за всю историю страны.

«Самый жаркий год»: жителям Бангкока запретили выходить на улицы из-за аномально высоких температур

Власти порекомендовали жителям города воздержаться от выхода на улицу. Кроме того, не стоит посещать общественные мероприятия. Туристы и местные жители спасаются от жары при помощи прохладительных напитков.

«Сейчас жаркий сезон в Таиланде, в Бангкоке очень жарко. Я живу здесь около 30-40 лет, но, похоже, этот год самый жаркий», — рассказал местный житель.

На прошлой неделе в Таиланде было зафиксировано 45 градусов по Цельсию. Судя по всему, лето в этом году в Таиланде будет самым жарким.
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