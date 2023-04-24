Что повлияет на рынок нефти: аналитик Багманов перечислил факторы и спрогнозировал курс

Специалист по рынкам из экспертного отдела ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов рассказал ФАН, что конкретно оказывает влияние на колебание биржевых цен на нефть, и в каком направлении они, вероятно, будут двигаться в обозримом будущем — в плюс или в минус.
По итогам пятничных торгов цены на нефть закрылись ростом на 0,7% и поднялись с отметки 80 долларов 70 центов в район отметки 81 доллар 40 центов. Сейчас примерно на уровнях закрытия пятницы нефть и торгуется, описал текущую ситуацию аналитик.
«В целом, нефть всю прошлую неделю находилась под давлением. Основной фактор риска — это туманные перспективы мировой экономики, в частности, связанные с тем, что мировые ЦБ поднимают ставки на фоне достаточно высокой инфляции. Естественно, подъем ставок может привести европейскую и американскую экономики к рецессии и, соответственно, спрос на нефть тогда может снизиться. Плюс Китай, хоть и восстанавливает потихоньку экономику, все равно оно идет несколько неравномерно. Тем не менее большинство участников рынка пока не ждут какого-то сильного падения цен на нефть. По крайней мере, мы тоже не ждем, поскольку ОПЕК с мая вводит новые квоты — то есть снижает объем добычи нефти на 1,16 млн баррелей в сутки. А это, соответственно, может ухудшить ситуацию с предложением», — отметил эксперт.
Александр Багманов также напомнил, что в пятницу выходили данные по буровой активности в США от нефтесервисной компании Baker Hughes. Количество активных нефтяных буровых установок подросло на три — до 591 единицы. Но приближается лето: фактически стартует летний автомобильный сезон в Америке, и, естественно, потребление бензина будет увеличиваться, а спрос расти, утверждает аналитик, и призывает учитывать постепенное восстановление экономики Китая.
«Также в пятницу мы получили достаточно хорошие данные по индексу деловой активности в США — индекс активности в производственном секторе в апреле составил 50,4 пункта, хотя ожидалось 49 пунктов, ну и в целом он оказался выше уровня в 50, что говорит о развитии, о том, что производственный сектор идет в рост. Соответственно, PMI, индекс деловой активности услуг, составил 53,7 пункта, что оказалось также выше прогнозов в 51,5 пункта», — рассказал Багманов.
По его мнению, это говорит о том, что ситуация в экономике Америки не плохая, да и потребление пока идет.
«Однако, с другой стороны, это может означать, что ФРС на ближайшем заседании (уже на следующей неделе) может все-таки пойти на повышение ставки на 25 базисных пунктов, но это уже заложено, и еще и в июне тоже пойти на еще одно повышение, чтобы сдержать инфляцию», — прогнозирует собеседник ФАН.
Пока же актуальным остается диапазон цен на нефть от 80 до 90 долларов за баррель. И пока не ожидается, что цены на нефть могут уйти сильно ниже отметки в 80. Более того, в мае ожидается разворот к восстановлению цен на нефть, поскольку все-таки предложение снизится из-за действий ОПЕК+, подытожил эксперт.
Ранее биржевой аналитик Александр Багманов спрогнозировал коридор колебаний курса нефти до мая 2023 года.