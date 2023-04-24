Что повлияет на рынок нефти: аналитик Багманов перечислил факторы и спрогнозировал курс

Пока же актуальным остается диапазон цен на нефть от 80 до 90 долларов за баррель. И пока не ожидается, что цены на нефть могут уйти сильно ниже отметки в 80. Более того, в мае ожидается разворот к восстановлению цен на нефть, поскольку все-таки предложение снизится из-за действий ОПЕК+, подытожил эксперт.