СК РФ начал проверку в отношении екатеринбуржца, который напал на мальчика в шапке с буквой Z

Следователи СК РФ выясняют обстоятельства нападения на ребенка в Екатеринбурге. В столице Урала мужчина совершил противоправные действия в отношении мальчика из-за того, что на нем была шапка с буквой «Z». О начале проверки сообщил СУ СК России по региону.
По предварительным данным, инцидент произошел 21 апреля 2023 года у одного из домов на улице Волгоградской в Екатеринбурге. После случившегося в органы обратилась мать ребенка. Она сообщила, что незнакомый мужчина подошел на улице к ее сыну, начал ругаться и кричать, что он против российской спецоперации на Украине.
По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СК РФ по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки. В настоящий момент следователи устанавливают детали случившегося.
Ранее стало известно, что мальчик попросил маму вышить ему букву «Z» на шапке, так как его отец участвует в СВО, в рядах Росгвардии.