СК РФ начал проверку в отношении екатеринбуржца, который напал на мальчика в шапке с буквой Z

По предварительным данным, инцидент произошел 21 апреля 2023 года у одного из домов на улице Волгоградской в Екатеринбурге. После случившегося в органы обратилась мать ребенка. Она сообщила, что незнакомый мужчина подошел на улице к ее сыну, начал ругаться и кричать, что он против российской спецоперации на Украине.