Публицист Александр Невзоров назвал основные каналы заработка после отъезда из России

Бывший журналист Александр Невзоров* (признан иноагентом в РФ) рассказал о своих заработках в новом интервью для YouTube-канала «А поговорить?». По словам публициста, ему приходится работать. Раньше подобного не было.
Обсуждая источники заработка с ведущей, Невзоров напомнил о своих Telegram- и YouTube-каналах. Основные средства он получает при проведении лекций и других публичных мероприятий.
Публицист назвал необходимость зарабатывать деньги «необычным состоянием» для себя. Когда он пребывал на территории РФ, ситуация была совсем другой.
«В России действительно как сыр в масле катался и вообще слово деньги не понимал, что это вообще такое», — поделился гость студии.
Помимо лекций, по словам самого Невзорова, он зарабатывает на частном преподавании. Его учениками становятся давние мигранты, европейцы и другие. Публицист уверен, что он ничего не потерял, так как в беседах с учениками не высказывает свою позицию.
Стоит отметить, что ранее бывший журналист также говорил об украинском гражданстве. По мнению Невзорова, этот документ не дает ему никаких привилегий.