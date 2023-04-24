Мужчина с молотком совершил разбойное нападение на продуктовый магазин в Петербурге

Петербургские правоохранители получили обращение о разбойном нападении на круглосуточный магазин в Санкт-Петербурге. Подробностями поделился источник Федерального агентства новостей.
Как стало известно, инцидент произошел утром, 24 апреля, в торговой точке на улице Маршала Казакова. В 07:31 в помещение зашел неизвестный мужчина в медицинской маске и плаще. В руках он держал молоток.
На записи с камер наблюдения видно, что злоумышленник воспользовался отсутствием кассира и забрал деньги. Гражданин попытался быстро ретироваться с места преступления, однако за ним погнался охранник.
Мужчины выбежали на улицу, после чего вор ударил преследователя молотком. Теперь разбираться в ситуации предстоит полицейским.
Ранее нетрезвый водитель поджег форму правоохранителя в Нижегородской области. Жителю города Лукоянов не понравилось, что представитель власти пресек его попытку скрыться от инспекторов ДПС.