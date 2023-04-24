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Страны Запада ввели новые санкции в отношении Ирана за «нарушения прав человека»

Политика
Страны Запада ввели новые санкции в отношении Ирана за «нарушения прав человека»

Великобритания, США и Евросоюз ввели санкции против четырех представителей Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) за «участие в нарушении прав человека или содействие им». Об этом сообщили в Совете ЕС.

Председательство Швеции в Совете ЕС отметило, что Брюссель послал еще один четкий сигнал Тегерану. Совет по международным вопросам принял седьмой пакет санкций против Ирана.

Под санкции европейской стороны попали командир КСИР в провинции Маркази Мохзен Карими, командир Мохаммад Назар Азими, командир отделения в провинции Западный Азербайджан Хабиб Шахсавари и командир базы «Кербела» Ахмад Кадем. Обвинения в нарушении прав человека связаны с подавлениями массовых протестов в различных регионах Ирана.

Ранее стало известно, что Россия и Иран находятся в одном шаге от окончательного утверждения договора о всеобъемлющем сотрудничестве. Об этом информирует «Царьград».
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