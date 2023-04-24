Дания планирует вывод своего военного контингента из Сирии

Возглавляемая США коалиция находится в арабской республике без приглашения и одобрения официального Дамаска, так что этот иностранный контингент, считают сирийцы, нарушает суверенитет государства. В то же время на территории страны все еще действуют проамериканские и протурецкие вооруженные группировки, удерживающие обширные регионы на севере Сирии. Так что после ухода европейских военных ситуация не претерпит значительных изменений.