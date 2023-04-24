Дания планирует вывод своего военного контингента из Сирии

Данный шаг объясняется снижением террористической угрозы.
Дания сообщила о намерении вывести свой контингент из Сирии, поскольку опасность со стороны «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ) якобы отступила.
Как заявил глава подразделения датского ПВО Air Control Wing полковник Бьярке Ломборга, решение о выходе из возглавляемой американцами операции «Непоколебимая решимость» объясняется уменьшением численности боевиков ИГ✱. Также подразделению якобы необходимо восстановить мощь для предотвращения «непосредственных угроз» для самого скандинавского королевства.
Датские специалисты по наблюдению за воздушным пространством находятся на Ближнем Востоке с 2016 года. Это обслуживающий персонал радаров, в непосредственных боевых операциях не участвующий.
В 2017 году эти операторы были интегрированы в американское подразделение KINGPIN. В 2021 году большинство из них было переведено на базу ВВС SHAW в Южной Каролине. Помимо Сирии, в настоящий момент некоторое количество датчан дислоцируется в Ираке под эгидой НАТО.
Возглавляемая США коалиция находится в арабской республике без приглашения и одобрения официального Дамаска, так что этот иностранный контингент, считают сирийцы, нарушает суверенитет государства. В то же время на территории страны все еще действуют проамериканские и протурецкие вооруженные группировки, удерживающие обширные регионы на севере Сирии. Так что после ухода европейских военных ситуация не претерпит значительных изменений.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация