Минобороны РФ: более 280 бойцов ВСУ и наемников ликвидированы на Донецком направлении за сутки

Российским бойцам удалось ликвидировать примерно 280 военных украинской армии и иностранных наемников на Донецком направлении за сутки. Соответствующей информацией поделились в Министерстве обороны РФ.
Об этом стало известно в понедельник, 24 апреля. Так заявил офпред военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Вооруженные силы России уничтожили большое количество военной техники, добавил он.
«Боевая машина пехоты, бронетранспортер, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", а также гаубица Д-30», — перечислил официальный представитель Минобороны.
Прежде стало известно, что в ночь на 24 апреля была пресечена попытка украинской армии атаковать базу Черноморского флота.