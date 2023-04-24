Washington Post: Разведка США сомневается, что Украина возьмет Крым ближайшим летом

Разведсообщество США считает маловероятным взятие Крымского полуострова Украиной летом 2023 года. Об этом пишет 24 апреля газета The Washington Post, ссылаясь на материалы утечки.
По информации издания, начальник главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилл Буданов сказал, что Крым обязан вернуться в состав Украины силовым путем летом 2023 года. Однако «слитые» документы говорят о том, что разведсообщество США не верит в подобный сценарий развития событий ближайшим летом.
Ранее в МВД Украины заявили о создании восьми бригад для наступления на Крым и Донбасс. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк сказал, что западные политики не верят в возвращение Крыма под контроль Киева. Также он отметил, что захват полуострова будет очень тяжелым испытанием для ВСУ, так как «там будут накоплены значительные силы» ВС РФ.