Washington Post: Разведка США сомневается, что Украина возьмет Крым ближайшим летом

Ранее в МВД Украины заявили о создании восьми бригад для наступления на Крым и Донбасс. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк сказал, что западные политики не верят в возвращение Крыма под контроль Киева. Также он отметил, что захват полуострова будет очень тяжелым испытанием для ВСУ, так как «там будут накоплены значительные силы» ВС РФ.