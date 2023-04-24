Россиянин Непомнящий сыграл вничью 11-ю партию матча за мировую шахматную корону с китайцем Лижэнем

Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл ничейную партию с китайцем Дин Лижэнем в 11-й партии матча за мировое чемпионское звание.
Непомнящий разыграл партию белыми фигурами. Партия закончилась на 39-м ходу. Счет игры стал 6-5 в пользу российского гроссмейстера.
Стоит отметить, что матч за звание чемпиона мира по шахматам проходит в Казахстане, в городе Астана. Следующую 12-ю партию гроссмейстеры разыграют в среду, где Непомнящий сыграет черными фигурами.
Российский шахматист стал претендентом на мировое чемпионство после победы на турнире кандидатов в прошлом году. Его соперником стал китаец Лижэнь после того, как норвежец Магнус Карслен отказался защищать свой титул.
Ранее RT сообщал, что тренер Непомнящего Владимир Поткин разъяснил тактику игры россиянина в десятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.