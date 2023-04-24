Эдгард Запашный предложил присвоить звание заслуженных артистов причастным к фильму «Вызов» космонавтам

В четверг, 20 апреля, состоялся показ российского фильма «Вызов». Картина стала нашумевшей задолго до премьеры — впервые в истории человечества киносъемки происходили в том числе и в космосе. Для этого на МКС были отправлены актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Воодушевившись фильмом, некоторые представители шоу-бизнеса даже предложили присвоить звездным «космонавтам» звания Героев России.
Однако, как отметил гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, хотя сама картина и непосредственно работа Пересильд с Шипенко заслуживают всяческой похвалы, столь высокое звание дается за настоящие подвиги. А, если говорить о наградах, то лучшим решением было бы присвоить космонавтам Олегу Новицкому, Антону Шкаплерову и Петру Дуброву, которые также принимали участие в творческом процессе, звания заслуженных артистов РФ, уверен он.
В авторской колонке для ФАН Запашный также поделился впечатлением от премьеры. Он рассказал, что изначально считал космические съемки и отправку на орбиту артистов сомнительной затеей, но после просмотра фильма признал, что был неправ.
Все человечество должно увидеть «Вызов» и понять — мы, русские, снова первые в космосе. Колонка Эдгарда Запашного
В прошлый четверг состоялся показ фильма «Вызов». Можно смело говорить, что это самая ожидаемая премьера года, так как картина уже вошла в историю мирового кинематографа. Это первый фильм, который был снят и в космосе в том числе. Как мы с вами знаем, главная актриса фильма Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на несколько дней отправились на МКС.
Изначально я относился к данной затее слегка скептически. Мне казалось, что это действительно странное решение — отправить артистку и режиссера на станцию. Ведь, как показывает практика Голливуда, не обязательно покидать Землю, чтобы сделать шикарные «космические» кадры. Но во время просмотра «Вызова» я поймал себя на мысли, что мое мнение было ошибочным. Осознавая, что я вижу настоящую картинку, не снятую на зеленом хромакее; что передо мной в качестве актеров выступили даже действующие космонавты (из них лично я имею честь дружить с Олегом Новицким), я понял — важность этого фильма действительно существенна.
В картине прозвучала очень важная фраза, которая говорит о многом. Во время принятия решения, что на орбиту должен полететь доктор, один из руководителей Роскосмоса сказал: «Соедините меня с президентом».
Я убежден, что сама возможность отправить гражданских людей не в качестве туристов, а в качестве актеров на околоземную орбиту принималась лично президентом. И Владимир Владимирович это подтвердил, на мой взгляд, прежде всего своим присутствием на премьере фильма в Кремле.
Конечно, надо отдать должное создателям кинокартины, а это прежде всего: бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Именно эти люди, по моему мнению, сыграли ключевую роль в осуществлении на тот момент спорного проекта. Ведь еще до своего выхода «Вызов» очень сильно подвергался критике и со стороны космонавтов, и со стороны обыкновенных граждан нашей страны. Повторюсь: лично я изменил свое отношение, потому что, увидев хороший, по-настоящему хороший фильм, убедился, что Юля Пересильд была выбрана не зря, а Клим Шипенко в очередной раз доказал, что он действительно хороший не только режиссер, но еще и оператор. Ведь на околоземной орбите он был вынужден сам снимать космические сцены.
Кстати, фильм по-прежнему вызывает кучу споров. И одним из поводов сейчас стала инициатива нескольких творческих людей, которую поддержала продюсер Яна Рудковская о присвоении звания Героя России Юлии Пересильд и Климу Шипенко. Несколько космонавтов, такие как Елена Серова, Федор Юрчихин выступили с критикой в адрес данной идеи. Несмотря на то, что фильм мне понравился, лично я в этом споре поддержу именно космонавтов.
Звание Героя России — наивысшее достижение, которым отмечены самые выдающиеся люди нашей страны за очень серьезные подвиги. Мы с вами прекрасно знаем, что до этого МКС посещало несколько космических туристов, которые платили громадные деньги — от 20 миллионов долларов и выше, за полет на орбитальную станцию. И никто тогда не говорил, что им надо присвоить какие-то звания. Убежден, что главной наградой для Юлии и Клима является сама возможность побывать и поработать в космосе. Вряд ли они сами мечтают о звезде Героя России. Но, если кого и нужно отметить на этих съемках, то это наши великолепные космонавты: Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров.
Ведь они, помимо своих прямых обязанностей на станции, были вовлечены еще и в творческий процесс. И вот здесь, внимание, я бы выступил с инициативой о присвоении трех званий заслуженных артистов нашим героям. Может быть это вызовет у кого-то улыбку. Но, я считаю, такая невысокая награда (ведь у этих парней есть награды гораздо выше статусом) станет для космонавтов приятным моментом и напоминанием о том, что творческие люди оценили их вклад в этот художественный фильм.
Кстати, в какой-то степени эта лента стала еще и международной. Одну из главных ролей исполнил сербский артист Милош Бикович, а в конце картины мы с вами услышим композицию в исполнении украинской певицы Елизаветы Иванцив, известной вам под сценическим именем Елка.
Я всем рекомендую сходить на «Вызов». Очень надеюсь, что большое количество людей на Земле все равно увидят этот фильм, несмотря на сложные времена, когда из-за введенных санкций у нас нет возможности свободно похвастаться таким произведением перед всем миром. Мне также очень хочется, чтобы он был и финансово успешным: чтобы прежде всего государственные затраты на производство ленты окупились.
А еще хочу, чтобы как можно больше людей захотело посмотреть «Вызов» не только в кинотеатрах, но и на интернет-платформах. Потому что, увидев интервью Константина Эрнста, я понял — сейчас продюсеры фильма могут рассчитывают на китайский, индийский и остальные рынки Востока и Азии. Но ведь мир, он гораздо больше. Все человечество должно увидеть это произведение и осознать, что мы, русские, снова ПЕРВЫЕ в космосе!