Эдгард Запашный предложил присвоить звание заслуженных артистов причастным к фильму «Вызов» космонавтам

Конечно, надо отдать должное создателям кинокартины, а это прежде всего: бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Именно эти люди, по моему мнению, сыграли ключевую роль в осуществлении на тот момент спорного проекта. Ведь еще до своего выхода «Вызов» очень сильно подвергался критике и со стороны космонавтов, и со стороны обыкновенных граждан нашей страны. Повторюсь: лично я изменил свое отношение, потому что, увидев хороший, по-настоящему хороший фильм, убедился, что Юля Пересильд была выбрана не зря, а Клим Шипенко в очередной раз доказал, что он действительно хороший не только режиссер, но еще и оператор. Ведь на околоземной орбите он был вынужден сам снимать космические сцены.