Более 25 государств эвакуировали своих граждан из Судана

Так поступили, в частности, власти Саудовской Аравии, которые первыми озаботились тем, чтобы отправить соотечественников на родину. По данным Эр-Рияда, более 150 человек, включая граждан других 12 стран, прибыли в порт Джидда на двух военных кораблях. В МИДе ближневосточного государства заявили, что помимо саудовцев эвакуирован 91 человек из Кувейта, Катара, ОАЭ, Египта, Туниса, Пакистана, Индии, Болгарии, Бангладеша, Филиппин, Канады и Буркина-Фасо. Многие страны мира в настоящее время ведут переговоры с Эр-Риядом для получения помощи в вывозе своих граждан.