Более 25 государств эвакуировали своих граждан из Судана

Хартум, 24 апреля. Неутихающие военные действия в Судане вынудили многие зарубежные государства эвакуировать своих граждан или сотрудников посольств по суше, воздуху и морю. Соответствующие меры приняли уже более 25 стран.
Пока ведутся бои за аэропорт столицы Хартума, который остается под контролем Сил быстрого реагирования (СБР) и не функционирует, некоторые операции по эвакуации совершаются из Порт-Судана на Красном море, расположенного в 850 километрах от столицы. Сюда людей доставляют автотранспортом.
Так поступили, в частности, власти Саудовской Аравии, которые первыми озаботились тем, чтобы отправить соотечественников на родину. По данным Эр-Рияда, более 150 человек, включая граждан других 12 стран, прибыли в порт Джидда на двух военных кораблях. В МИДе ближневосточного государства заявили, что помимо саудовцев эвакуирован 91 человек из Кувейта, Катара, ОАЭ, Египта, Туниса, Пакистана, Индии, Болгарии, Бангладеша, Филиппин, Канады и Буркина-Фасо. Многие страны мира в настоящее время ведут переговоры с Эр-Риядом для получения помощи в вывозе своих граждан.
США 23 апреля направили три военно-транспортных вертолета Boeing CH-47 Chinook для эвакуации сотрудников посольства из Хартума. В операции по спасению около 100 людей участвовало примерно столько же военнослужащих. Задачи осуществлялись под полным контролем Пентагона. Вертолеты, отправленные из Джибути через Эфиопию в Судан, оставались на земле менее часа. По сообщению Госдепартамента, тысячи американцев, многие из которых имеют второе гражданство, остаются в стране.
Около 200 человек двумя конвоями эвакуировала Франция. Как ранее сообщалось, во время операции одна из колонн подверглась обстрелу. Ранение получил сотрудник посольства. Считается, что в Судане проживает в общей сложности примерно 250 граждан этого государства.
Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак объявил 23 апреля, что британская армия эвакуировала из Хартума сотрудников дипмиссии и их семьи. По его словам, военные провели быструю и сложную операцию на фоне эскалации насилия и угроз в адрес сотрудников посольства.
Что касается Турции, то Анкара начала работу на рассвете 23 апреля. К настоящему времени около 600 граждан отправлены по суше из двух районов — Хартума и города Вад-Медани в штате Эль-Гезира. Однако, по информации посольства, затруднена эвакуация турок из северной части суданской столицы. Здесь на месте сбора у одной из мечетей произошел мощный взрыв.
Свои миссии в восточноафриканской стране имеют семь государств — членов Европейского союза. Процесс эвакуации уже начал Рим, который также обеспечивает отправку граждан Швейцарии и сотрудников посольства Святого Престола.
«Мы связались с 140 итальянцами, находящимися в Судане, и делаем все возможное, чтобы гарантировать их безопасность», — заявил в беседе с массмедиа министр иностранных дел Антонио Таяни.
МИД Нидерландов также сообщил, что принимает участие в международных усилиях по эвакуации. О начале процесса рассказала и Германия.
«Наша цель — перевести как можно больше граждан ФРГ из Хартума на фоне опасной обстановки в Судане», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Активировались и Афины. Министр иностранных дел Никос Дендиас заявил 23 апреля, что премьер Кириакос Мицотакис приказал отправить самолеты и силы ВВС в Египет для участия в возможной операции по эвакуации из Судана граждан Греции и Кипра.
Глава МИД Иордании Синан аль-Маджали сообщил 22 апреля, что Амман начал операцию по спасению нескольких сотен граждан. С этой целью ведутся постоянные переговоры с ОАЭ и Саудовской Аравией, добавил он. Позже министр объявил, что иорданские самолеты, прибывшие в аэропорт Порт-Судана, эвакуировали более 300 человек.
На побережье Красного моря восточноафриканской страны доставлены сотрудники посольства и 14 граждан Ирака. Сейчас они все в безопасности. Уже покинули Судан около 60 ливанцев и 83 ливийца, переправленные по морю через Порт-Судан.
Среди стран, готовящихся к эвакуации, Южная Корея и Япония. Обе развернули свои силы в соседних государствах. Кроме того, суданские ВС сообщили, что координируют действия по отправке на родину китайских дипломатов. Что касается Индонезии, 43 ее гражданина укрылись на территории посольства в Хартуме.
Ранее диппредставительство РФ также сообщило, что рассматривает возможные способы вывоза российских граждан. По словам посла Андрея Черновола, данный вопрос пока не получил практического осуществления.