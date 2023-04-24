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В Брянской области выделят дополнительные средства на оборонительные сооружения

Общество
В Брянской области выделят дополнительные средства на оборонительные сооружения

Брянская область выделит еще 500 миллионов рублей на строительство оборонительных сооружений в приграничных районах. Распоряжение главы региона Александра Богомаза было размещено на официальном портале правовой информации.

Деньги планируется выделить из средств, предусмотренных на реализацию государственных программ. В документе не указано, какие именно сооружения будут построены.

Ранее неизвестный погиб при попытке попасть на территорию области со стороны Украины. Как сообщил губернатор Богомаз в своем официальном Telegram-канале, нарушитель подорвался на мине в зоне защитной линии.
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