Киевский режим планировал ударить по территории России 24 февраля 2023 года, однако отложил атаки по просьбе США. Подобности приводит газета Washington Post со ссылкой на «слитый» отчет американского агентства нацбезопасности.
По данным журналистов, глава управления военной разведки Украины Кирилл Буданов дал поручение «приготовиться нанести массовые удары 24 февраля». Он распорядился, чтобы для этого использовалось «все, что есть у ГУР».
Киев рассматривал возможность ударов по Москве и Новороссийску, пишет Washington Post. Авторы материала также обратили внимание, что доклад американской стороны выпустили 13 февраля и в тот же день Вашингтон призвал своих граждан уехать из России.
Киевская верхушка понемногу начинает сходить с ума. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.