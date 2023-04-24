Власти Читы вместо финансирования фейерверка в День Победы отправят деньги на СВО

Глава регионального министерства культуры Ирина Левкович объяснила отмену праздничного салюта.
Как заявила в прямом эфире ГТРК «Чита» Левкович, власти Забайкальского края приняли решение в этом году воздержаться от организации традиционного праздничного фейерверк в Чите в честь Дня Победы девятого мая, сообщает Lenta75.ru.
По словам Левкович, сейчас гораздо важнее и актуальнее поддержать российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. А устроить масштабный победный праздничный салют логичнее будет в более подходящее время.