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Власти Читы вместо финансирования фейерверка в День Победы отправят деньги на СВО

Общество
Власти Читы вместо финансирования фейерверка в День Победы отправят деньги на СВО

Глава регионального министерства культуры Ирина Левкович объяснила отмену праздничного салюта.

Как заявила в прямом эфире ГТРК «Чита» Левкович, власти Забайкальского края приняли решение в этом году воздержаться от организации традиционного праздничного фейерверк в Чите в честь Дня Победы девятого мая, сообщает Lenta75.ru.

По словам Левкович, сейчас гораздо важнее и актуальнее поддержать российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. А устроить масштабный победный праздничный салют логичнее будет в более подходящее время.
чита салют СВО
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