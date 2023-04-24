Дерматолог Татьяна Егорова: Из-за сна с макияжем может появиться гнойничковая сыпь

Врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова рассказала, чем опасен сон с макияжем. Ее слова приводит 5-tv.ru.
По словам Егоровой, поры могут загрязняться и закрываться, если косметические средства остаются на коже долгое время. От этого могут возникать воспаления и высыпания. Лицо может поразить гнойничковая сыпь, а из-за не смытой туши с ресниц — воспалиться слизистая оболочка глаз.
Врач рекомендует каждый раз перед сном очень тщательно смывать макияж с лица. Кожа всегда должна быть чистой, заключила доктор.
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