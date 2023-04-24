Дерматолог Татьяна Егорова: Из-за сна с макияжем может появиться гнойничковая сыпь

По словам Егоровой, поры могут загрязняться и закрываться, если косметические средства остаются на коже долгое время. От этого могут возникать воспаления и высыпания. Лицо может поразить гнойничковая сыпь, а из-за не смытой туши с ресниц — воспалиться слизистая оболочка глаз.